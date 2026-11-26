Аутор:АТВ редакција
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У Лакташима, испред Спортске дворане „Лакташи“, одржана је показна вјежба „Заједно за сваки спашени живот“, чији су носиоци активности Град Лакташи и Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Лакташи
У вјежби су учествовали Ауто-мото друштво Лакташи, Полицијска станица Лакташи и Дом здравља Лакташи, уз подршку Ауто-мото савеза Републике Српске и Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Изведена је симулација саобраћајне незгоде с циљем указивања на важност одговорног понашања у саобраћају, али и правовременог и координисаног дјеловања надлежних служби у ситуацијама када је потребно спасавати људске животе.
Вјежби су присуствовали ученици Средњошколског центра Лакташи и деветог разреда Основне школе „Младен Стојановић“, као и представници ауто-школе и Црвеног крста Лакташи. Они су имали прилику да се непосредно упознају с могућим посљедицама неодговорног понашања у саобраћају и поступцима служби које учествују у спашавању.
Посебан значај вјежбе огледа се у едукацији младих и подизању свијести о личној и заједничкој одговорности за безбједност свих учесника у саобраћају.
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