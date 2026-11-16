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Одржана показна вјежба заштите и спасавања "Зворник 2026"

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АТВ редакција
16.11.2026 14:27

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Показна вјежба заштите и спасавања "Зворник 2026" одржана је данас на обали Дрине, на локалитету испод моста краља Александра Првог Карађорђевића у овом граду.
Фото: Srna

Показна вјежба заштите и спасавања "Зворник 2026" одржана је данас на обали Дрине, на локалитету испод моста краља Александра Првог Карађорђевића у овом граду.

Начелник Службе цивилне заштите из Зворника Горан Шкиљевић рекао је новинарима да су изведене четири показне вјежбе чији је циљ координација свих субјеката заштите и спасавања.

Начелник бијељинског Подручног одјељења Републичке управе цивилне заштите Александра Малиновић нагласила је да са зворничким службама постоји одлична сарадња током цијеле године у свим сегментима заштите и спасавања.

"Ове вјежбе које реализујемо током године можда су и најважније, а спроводе се да би били што спремнији и обученији и да би успоставили заједничку комуникацију и координацију на свим нивоима", истакла је Малиновићева.

Командир Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице из Зворника Славиша Милић рекао је су припадници ове јединице током ове године интервенисали у тридесетак случајева спасавања лица из саобраћајних незгода, користећи алате које имају на располагању да би лакше и брже дошли до повријеђеног лица.

Он је навео да је веома значајно да припадници ватрогасне екипе покажу своје знање и стручност, додавши да се током цијеле године припремају за овакве и сличне ситуације, посебно водећи рачуна о брзина од које зависе и нечији животи.

Из Градске организације Црвеног крста истакли су да су овакве вјежбе посебно значајне за младе и волонтере, јер им пружају прилику да на практичним примјерима науче како се реагује у ванредним ситуацијама и на који начин могу помоћи угроженима.

Вјежба се односила на симулацију евакуације и збрињавање лица из Дрине, спасавање повријеђених из возила након саобраћајне незгоде, евакуација лица које жели да изврши самоубиство и гашење запаљене плинске боце. У оквиру сценарија увјежбавано је и пружање прве помоћи, збрињавање и транспорт повријеђених.

Међу учесницим су били припадници Републичке управе цивилне заштите, Полицијске управе из Зворника, као и екипа Хитне помоћи Дома здравља, волонтери Градске организације Црвеног крста и ученици Средњошколског центра "Петар Кочић".

Организатори показне вјежбе су Републичке управе цивилне заштите и Служба цивилне зашите града Зворника.

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Тагови :

Цивилна заштита Зворник

вјежба

спасавање

ријека дрина

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