Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
ОДС „Електро-Бијељина“ пријавила је полицији нестанак службеног возила које је један од запослених преузео са сервиса, али га није вратио предузећу, наводе из овог предузећа након што је градоначелник Бијељине рекао да је у "Мађарској приведен возач Бојана Савића".
"Због узнемирења јавности које је изазвао градоначелник Бијељине својим паушалним тврдњама, дужни смо да укажемо на чињенице.
Градови и општине
Петровић прозивао, Савић оштро одговорио: "Мој возач је код куће, жив и здрав!"
ОДС „Електро-Бијељина“ пријавила је полицији нестанак службеног возила које је један од запослених преузео са сервиса, али га није вратио предузећу.
Ријеч је о запосленом на радном мјесту референта возног парка, чија задужења обухватају и преузимање возила са сервиса. За коришћење возила ван службених обавеза није постојао путни налог нити било какво одобрење предузећа.
Након што је установљено да возило није враћено, предузеће је безуспјешно покушало да контактира запосленог и пронађе аутомобил, након чега је случај пријављен полицији.
Против запосленог је покренут дисциплински поступак због неоправданог одсуства, а покренут је и поступак интерне контроле коришћења службених возила.
Предузеће располаже незваничним информацијама о могућем лишењу слободе запосленог у Мађарској због сумње на кривично дјело. Званичну потврду надлежних органа о томе нисмо добили, због чега не можемо коментарисати околности догађаја.
ОДС „Електро-Бијељина“ у потпуности ће сарађивати са надлежним органима и о новим, званично потврђеним информацијама благовремено обавијестити јавност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч3
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
9 ч1
Градови и општине
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму