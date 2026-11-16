Аутор:АТВ редакција
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Основна школа "Цазин 1" уводи школске униформе за све ученике од првог до деветог разреда. Директор Емир Шарић каже да је циљ да се дјеца осјећају једнако, без обзира на економску ситуацију у породици.
Одлуку је донијела Управа школе. Како је појаснила школа, ученици од првог до петог разреда носиће једну врсту униформе, а они од шестог до деветог разреда другу.
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Школа је саопштила да ће о изгледу униформи, набавци и почетку примјене ученике и родитеље обавијестити накнадно.
Шарић каже да су идеју добили обилазећи школе у Загребу и Аустрији. Униформе је, како наводи, већ увела и једна школа на подручју Унско-санског кантона.
"Ви знате каква је та економска, социјална ситуација узела маха. Мислим, све иде на негативно, ништа није на позитивно. Долазе у школу, једни другима говоре ово, оно, имаш ово, немаш оно. Тако да смо ми сјели, договорили се са Школским одбором и ужом управом школе да покушамо покренути тај пилот-пројект", рекао је Шарић.
Како каже Шарић, школа је одржала састанак на којем се приводи крају израда дизајна униформи.
Оквирна цијена је 66 КМ по комплету, али школа чека још двије до три понуде како би се знала коначна цијена. Према ријечима директора, све се крећу у сличном распону, уз разлику до десетак КМ, а биће изабрана најповољнија.
Највећи дио трошка сносиће родитељи. Школа ће затражити помоћ од Владе Унско-санског кантона и Града Цазина како родитељи не би сносили све трошкове.
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"Ако ништа, бар да покријемо ове социјално-економске случајеве. Нема их пуно, али има, да они бар не плаћају", казао је Шарић за Кликс.
Они који заговарају увођење униформи кажу да оне смањују разлике међу дјецом из богатијих и сиромашнијих породица, као и притисак и задиркивање због одјеће и брендова.
Поједина истраживања показују да ученици у школама с униформама боље слушају наставу, да је у учионицама мање буке те да има мање дисциплинских проблема и вршњачког насиља.
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