Откривен споменик за 472 погинула српска борца на Обљу код Калиновика

Аутор:АТВ редакција
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Споменик свим погинулим Србима у ослободилачким ратовима од 1875. до 1995. године, са простора Црквене општине Улошке откривен је и освештан данас на Обљу, у општини Калиновик.
На споменик су уписана имена 472 жртве од којих је 313 страдало у Другом свјетском рату.
Свету архијерејску литургију у Цркви Вазнесења Христовог служиће митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, након чега ће бити служен парастос и освештан споменик.
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