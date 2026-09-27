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Откривен споменик за 472 погинула српска борца на Обљу код Калиновика

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27.09.2026 10:31

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Калиновник
Фото: Srna

Споменик свим погинулим Србима у ослободилачким ратовима од 1875. до 1995. године, са простора Црквене општине Улошке откривен је и освештан данас на Обљу, у општини Калиновик.

На споменик су уписана имена 472 жртве од којих је 313 страдало у Другом свјетском рату.

Свету архијерејску литургију у Цркви Вазнесења Христовог служиће митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, након чега ће бити служен парастос и освештан споменик.

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Тагови :

Калиновик вијести

Калиновик

споменик

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