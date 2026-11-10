Отворена канцеларија ИРБ-а у Зворнику

Аутор:Сања Трифковић
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Зворничани али и грађани комплетне регије, сада могу лакше да стигну до просторија ИРБРС. Отварање нове пословнице шири капацитете банке која постоји како би се развијала Република Српска.
„Сигуран сам да ће и ова канцеларија са запосленим људима дати пуну подршку свим грађанима ове регије Бирча, гдје се наслањају све ове општине које припадају Бирчу, Власеница, Милићи, Шековићи, Сребреница, Осмаци, општине које ће гравитирати ка овој канцеларији, интенција је да наши службеници једном седмично обилазе све те општине, да прикупе све захтјеве по тим општинма и да их онда на крају у рекордном року обрађујемо“, рекао је в.д. директор ИРБ-а РС, Недељко Ћорић.
Ширење ИРБ-а јасно говори о њеној стабилности и пословању, да град Зворник и цијела регија имају партнера за пласмане привреди и грађанима.
„Ово је даље ширење основне дјелатности ИРБ, а то је на једној страни стамбено кредитирање за младе брачне парове, а на другој страни имамо финансирање привреде. Сигурно је да ће ово бити значајно за ову регију и добро је да се банка приближава привредницима и грађанима“, рекла је министар финансија, Зора Видовић.
Ово ће највише значити грађанима Зворника и привредницима с обзиром на то да ИРБ има најбољу понуду у Српској.
„Ми очекујемо да ова канцеларија буде мјесто мјесто сусрета и добрих идеја, , квалитетних резултата из тих идеја, очекујемо да ИРБ покаже своју мисију и да допринесе развоју нашег града али и читаве регије, јер нема јаке РС без јаке регије и јаког Зворника.“
Мисија ИРБ РС је да грађанима Републике Српске пружа сигурност, поузданост и повољне кредитне линије. Ипак, поред тога, битна је и доступност.
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