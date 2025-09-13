Logo

Пало дрво код зграде Владе, више аута оштећено

Херцеговина.инфо

13.09.2025

14:50

Фото: Pexels

На паркингу испред Ђачког дома у Мостару, у непосредној близини зграде Владе Херцеговачко-неретванског кантона, данас је дошло до инцидента када је стабло пало на три паркирана аутомобила.

Како сазнаје "Херцеговина.инфо", оштећени су путнички аутомобили марке Шкода, Волксваген Пасат и Пежо.

Срећом, повријеђених особа није било, а на возилима је настала материјална штета.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље

Подсјетимо, Мостар је прије неколико дана погодила снажна олуја која је проузроковала значајну штету на стаблима и јавним површинама, а овај догађај показује да посљедице невремена и даље представљају опасност за грађане и њихову имовину.

