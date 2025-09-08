Пас упао у тор и заклао овцу

Logo
Пас у власништву особе чији су иницијали К.Е. (48) ушао је у тор тридесетпетогодишњег власника истих иницијала у Маглају и заклао једну овцу.

Инцидент у ограђеном простору гдје су се налазиле овце догодио се у 18.50 часова, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

Полицијски службеници Полицијске станице Маглај настављају рад на документовању кривичног дјело несавјесно чување паса и других опасних животиња, пишу "Независне".

