Пас упао у тор и заклао овцу

Извор:
Независне
08.09.2025
19:04
Коментари:0
Пас у власништву особе чији су иницијали К.Е. (48) ушао је у тор тридесетпетогодишњег власника истих иницијала у Маглају и заклао једну овцу.
Инцидент у ограђеном простору гдје су се налазиле овце догодио се у 18.50 часова, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
Фудбал
Стојковић пред окршај са Енглезима: Мора да пршти!
Полицијски службеници Полицијске станице Маглај настављају рад на документовању кривичног дјело несавјесно чување паса и других опасних животиња, пишу "Независне".
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму