Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је у насељу Билаловац, у општини Кисељак, дошло до пожара у којем је породица Панџић остала без крова над главом.
Пуком срећом, у пожару није било повријеђених особа, али је причињена велика материјална штета.
Породица Панџић, Селведин и Сабина, имају и троје малољетне дјеце, од којих је једно стопостотни инвалид.
Због тога је Меџлис ИЗ Кисељак покренуо хуманитарну акцију.
У сарадњи са Основном школом “Кисељак 1” Билаловац, коју похађају дјеца, покренута је акцију помоћи овој породици, која је у тренутку остала готово без свега што су имали.
"Ученици су изгубили своје личне ствари, одјећу, обућу, уџбенике и школски прибор. Тренутно имају само оно што су у тренутку несреће имали на себи. Зато Меџлис ИЗ Кисељак и школа покреће хуманитарну акцију прикупљања новчаних прилога како бисмо овој породици помогли да лакше преброди прве дане након ове велике несреће и поново осигура основне животне потребе", навели су из Меџлиса.
Позвали су џематлије, родитеље, ученике, упосленике школе, пријатеље школе и све људе добре воље да се укључе у акцију и помогну у складу са својим могућностима.
"Прикупљена средства биће намијењена за набавку најнеопходнијих ствари за породицу, а посебно за потребе наших ученика, како би поново имали одјећу, обућу, уџбенике, школске торбе, прибор и кров над главом. Покажимо да наши ученици и ова породица нису сами! Нека осјете да иза њих стоје њихови другари, наставници, родитељи и цијела заједница. Заједно можемо вратити барем дио сигурности и наде тамо гдје је пожар оставио празнину", поручили су.
Из Меџлиса наводе да се новац може уплатити на сљедећи рачун:
Уникредит банка:
3389002211291065
Са назнаком за породицу Панџић.
Контакт особа:
Нермин Мерхемић, 061610159
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