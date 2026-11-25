Аутор:АТВ редакција
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Тешке оптужбе и оштар демантији данас су се могли прочитати на друштвеним мрежама између градоначелника Бијељине Љубише Петровића и директора Електро Бијељине" Бојана Савића.
Наиме, први човјек града је рекао да је у "Мађарској приведен возач Бојана Савића те да је пронађена већа количина кокаина.
"Према незваничним информацијама, од стране припадника унутрашњих послова Мађарске приведен је возач Бојана Савића, директора ,,Електро Бијељина” ,којем је у службеном аутомобилу пронађена већа количина кокаина.
Очекујемо и захтијевамо да се по том питању огласи и сам директор Бојан Савић и јавности саопшти да ли су ови наводи истинити?", написао је Петровић.
Није се дуго чекало на одговор Савића. Поручио је Петровићу да се мане трачарења те да су овакве измишљотине и лажи су оно најгоре што политика носи.
"Човјече, жив био мани се трачарења и бављења свим живим сем својим послом. Као директор Електро Бијељине по систематизацији имам возача, и то је чика Дуле из Броца. Сад се чули, ено га код куће, жив и здрав, Богу хвала.
Исто сам као и ти, незванично, информисан да је човјек који је радио као један од референата за возни парк, на своју руку, узео аутомобил из теренске јединице који до данас није вратио. Његови надређени су то уредно пријавили и интерно и надлежним институцијама, тачније полицији. Повезивање директора са сваким од 700 запослених би било као да ја кажем да си ти одговоран што је онај твој снимао жену у гепеку службеног аута. Овакве измишљотине и лажи су оно најгоре што политика носи, никад се нећу навићи на то, али ни прихватити да будем дио тога", рекао је Савић.
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