Logo
Large banner

Плата 3.258 КМ, али нико не жели да буде директор установе у БиХ

Извор:

Агенције

11.09.2025

22:09

Коментари:

0
Плата 3.258 КМ, али нико не жели да буде директор установе у БиХ
Фото: ATV

ЈУ Завод за медицину рада и спортску медицину ЗДК објавио је почетком августа Јавни оглас за избор директора ове установе.

Мјесец дана касније, Управни одбор Завода поништио је Јавни оглас за избор директора.

Плата огромна

Разлог – није пристигла ниједна пријава.

Svetislav Pesic-02092025

Кошарка

Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

Тренутни в.д. директор Мурис Карић има нето плату од 3.285 КМ, према подацима Регистра именованих лица ЗДК.

Влада ЗДК на сједници 18. јула није подржала Извјештај о пословању Завода за медицину рада и спортску медицину за 2024. годину, јер је исказан губитак од чак 477.351 КМ.

Због тога се кренуло у процедуру промјене менаџмента, али засад безуспјешно.

Подијели:

Тагови:

direktor

konkurs

Зеница

Плата

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате

Свијет

Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате

5 ч

0
Супруга политичара осуђена на затвор, назвала мужа лажовом

Свијет

Супруга политичара осуђена на затвор, назвала мужа лажовом

5 ч

0
drva ogrev

Економија

Нагло поскупљење дрва и пелета, најављен нови раст цијена

5 ч

0
Avion

Свијет

Драматично слијетање: Авион у лету ударио репом о писту

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner