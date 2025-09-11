Плата 3.258 КМ, али нико не жели да буде директор установе у БиХ

Извор:
Агенције
11.09.2025
22:09
Коментари:0
ЈУ Завод за медицину рада и спортску медицину ЗДК објавио је почетком августа Јавни оглас за избор директора ове установе.
Мјесец дана касније, Управни одбор Завода поништио је Јавни оглас за избор директора.
Разлог – није пристигла ниједна пријава.
Кошарка
Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални
Тренутни в.д. директор Мурис Карић има нето плату од 3.285 КМ, према подацима Регистра именованих лица ЗДК.
Влада ЗДК на сједници 18. јула није подржала Извјештај о пословању Завода за медицину рада и спортску медицину за 2024. годину, јер је исказан губитак од чак 477.351 КМ.
Због тога се кренуло у процедуру промјене менаџмента, али засад безуспјешно.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму