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Поново на мети вандала: Оскрнављен мурал са ликом генерала Младића

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АТВ редакција
07.11.2026 16:44

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Мурал са ликом генерала Војске Републике Српске Ратка Младића на згради у центру Бијељине поново је оскрнављен.
Фото: Printscreen/MojaBijeljina

Мурал са ликом генерала Војске Републике Српске Ратка Младића на згради у центру Бијељине поново је оскрнављен.

Непознати починиоци су премазали и прецртали Младићев лик на којем је приказан са двогледом, а поред њега су нацртали симбол српа и чекића.

Овај мурал, као и претходни на згради код Градског парка, осликали су навијачи Фудбалског клуба "Партизан".

Они су након првог скрнављења обећали да ће га поново осликати, што су и учинили у октобру, али је почетком новембра поново био на мети вандала, пише Срна.

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Подијели:

Тагови :

генерал Ратко Младић

Бијељина

Вандализам

Натпис на муралу

Ратко Младић

Коментари (11)

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