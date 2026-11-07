Поново на мети вандала: Оскрнављен мурал са ликом генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Мурал са ликом генерала Војске Републике Српске Ратка Младића на згради у центру Бијељине поново је оскрнављен.
Непознати починиоци су премазали и прецртали Младићев лик на којем је приказан са двогледом, а поред њега су нацртали симбол српа и чекића.
Овај мурал, као и претходни на згради код Градског парка, осликали су навијачи Фудбалског клуба "Партизан".
Они су након првог скрнављења обећали да ће га поново осликати, што су и учинили у октобру, али је почетком новембра поново био на мети вандала, пише Срна.
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