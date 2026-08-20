Пожаришта у Амајлијама и Поповима и даље под надзором

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци Територијално-ватрогасне јединице Бијељина и даље надгледају и држе под контролом пожаришта у Амајлијама и Поповима, како би спријечили да се негдје поново распламса ватра, речено је Срни у овој ватрогасној јединици.
У викенд-насељу у Амајлијама пожар је плануо прије два дана, откада су ватрогасци без престанка на терену.
Пожар у старом кориту ријеке Дрине код бијељинског насеља Попови избио је јуче, а гасило га је 15 ватрогасаца са пет ватрогасних возила, преноси Срна.
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