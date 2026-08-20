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Пожаришта у Амајлијама и Поповима и даље под надзором

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 19:49

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Нови пожар на потезу од Амајлија ка Поповима код Бијељине
Фото: RTRS

Ватрогасци Територијално-ватрогасне јединице Бијељина и даље надгледају и држе под контролом пожаришта у Амајлијама и Поповима, како би спријечили да се негдје поново распламса ватра, речено је Срни у овој ватрогасној јединици.

У викенд-насељу у Амајлијама пожар је плануо прије два дана, откада су ватрогасци без престанка на терену.

Пожар у старом кориту ријеке Дрине код бијељинског насеља Попови избио је јуче, а гасило га је 15 ватрогасаца са пет ватрогасних возила, преноси Срна.

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Тагови :

викенд-насеље Амајлиј

Бијељина

пожар

Ватрогасци

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