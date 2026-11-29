Аутор:АТВ редакција
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Мокар снијег у Сребреници изазвао је прекид у елекроснабдијевању ломећи гране и обарајући стабла на путеве и електро-мрежу, а неколико локалних путних праваца није проходно, речено је Срни у општинском Одјељењу цивилне заштите.
На већини путева отежан је саобраћај због снијега и обореног дрвећа. Ватрогасци су у посљедња 24 часа више пута излазили на терен, уклањали поломљено и изваљено дрвеће, а то су чинили и мјештани неких села да би оспособили саобраћај.
Снијег је причинио већу штету у шумама и воћњацима.
Радници и механизација локалног Комуналног предузећа "Полет" раде на чишћењу тротоара и јавних површина у урбаном дијелу Сребренице, преноси Срна.
Србија
Снијег изазвао кварове, без струје око 3.000 корисника
Фирме одабране за зимско одржавање локалних путева данас су почеле чишћење путева према утврђеном плану приоритета.
Нема угроженог становништва на подручју ове општине.
Висина снијега у Сребреници је осам центиметара, а у планинским дијеловима премашује 30.
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