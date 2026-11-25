Аутор:АТВ редакција
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Бањалука је јутрос осванула међу најзагађенијим градовима у Републици Српској, али и у БиХ, а у Приједору како кажу нису потребне мјерне станице, довољан је непријатан мирис ваздуха да потврди лош квалитет.
Ово је проблем који се из године у годину понавља. Приједорчани носе маске и шалове преко уста како би се заштитили, а надлежни за то вријеме не нуде конкретна и дугорочна рјешења.
Превенцију виде у акцији сађења украсних стабала и биљака.
Више о томе погледајте у прилогу:
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