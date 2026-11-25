Аутор:АТВ редакција
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Град Прњавор и Фондација "Мозаик" потписали су меморандум о сарадњи за период од 2027. до 2030. године којим је предвиђено 204.000 КМ за подршку пројектима младих и развоју микробизниса.
Градоначелник Прњавора Дарко Томаш рекао је да је данас представљено оно што је урађено у претходних седам година у оквиру програма Омладинске банке Фондације "Мозаик", са посебним освртом на овогодишње резултате.
"У 2026. години реализовано је пет пројеката и два микробизниса. У протеклих седам година реализовали смо укупно 52 пројекта и 12 микробизниса, укупне вриједности 195.846 КМ", прецизирао је Томаш.
Томаш је истакао да су посебно значајне идеје и иницијативе младих, који су реализацијом пројеката стицали нова знања и искуства, постајали самосталнији и афирмисали се и изван локалне заједнице.
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Савјетник у програму Омладинске банке Фондације "Мозаик" Дајана Башић навела је да је меморандумом планирана реализација 24 нова пројекта неформалних група из локалне заједнице, а износ подршке за покретање једног микробизниса биће повећан са 6.000 на 10.000 КМ.
Башићева је напоменула да су досадашњи пројекти у седам мјесних заједница обухватали различите области, од спорта, умјетности и културе до уређења локалне заједнице и школских простора, а један од циљева јесте да буду обухваћене нове мјесне заједнице и млади из руралних подручја.
Један од реализованих пројеката "Кутак за савјетовање и образовање" представила је Анђела Савић из Савјета ученика, која је рекла да је идеја настала из потребе да се ученицима обезбиједи додатна подршка, преноси Срна.
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