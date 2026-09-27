Продужена туристичка сезона у Вишеграду

Аутор:Оља Остојић
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Сви Вишеград доживљавају на другачији начин, неко у њему проналази мир и љепоте Дрине, а неко причу о историји и култури. Ипак, сви су истог мишљења да ово није задња њихова посјета Вишеграду.
"Па био сам ја у Вишеграду и на екскурзији, па наравно. Није први пут и наравно планирам да дођем кад год будем могао".
"Вишеград доживљавам фантастично, екстра је мјесто".
"Па као једну знаменитост историјску и на крају крајева љепоту везану за нашу културу, за људе који су направили ово и оно тамо, не од сада него од пре вијекова", кажу посјетиоци.
У току јесени најактуелније су групне посјете.
"Наш хотел дефинитивно највише посјећују туристи из Европе, Аустрија, Њемачка, Данска, мада имамо доста туриста из Кине и Сједињених Америчких Држава па и Канаде. Свакако не смијемо заборавити и најближе туристе, а они су из Србије и њих је највећи број који долазе у наш хотел", рекла је Александра Николић, рецепционер.
Кажу да Кинези не купују много, али на вишеградским улицама су све бројнији.
"У овој сезони највише је било туриста из Кине. Доста екскурзија нас посјети и сад су почели долазити из Бугарске, Македоније. Само нам је осјетни пад туриста из Србије на које смо навикли у јесењем периоду", прича Милинко Јововић, продавац сувенира.
Они који желе да доживе Вишеград на најљепши начин провозају се бродићем Дрином, а увијек је атракција и вожња туристичким возићем улицама Вишеграда.
"Има доста туриста, долазе све више и више, тако да задовољни смо. Љети имамо више породичних посјета, а овако септембар и октобар долазе више групе које иду и на бродиће и на возић", каже Игор Вуковић, Ривер бус Вишеград.
Иако мањак смјештајних капацитета прави проблем, догађаја и манифестација не мањка.
"Ми из туристичке организације припремили смо мноштво манифестација. Једна од тих јесењих ће бити, уколико нам буде вријеме дозволило да имамо биоскопе на отвореном, правићемо разне радионице за дјецу и чекамо зимске дане гдје ми правимо зимске дане Вишеграда гдје се ми припремамо са клизалиштем, са разним радионицама", рекао је Јадранко Јањић, директор туристичке организације општине Вишеград.
До тада, у овом граду на Дрини можете уживају у оваквим призорима.
Да Вишеград није само љетна дестинација свједочи и ова јесен. Ћуприја на Дрини, Андрићград, вожња бродићем и даље привлаче туристе из цијелог свијета. Вишеграђани кажу љето доведе туристе али их јесен задржи.
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