Аутор:Александра Тољ Ружић
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Први снијег забијелио је кровове у Источном Сарајеву. Снијег је почео да пада нешто прије поднева и од тада не престаје. На коловозима се већ формирао сњежни покривач, па се возачима савјетује посебан опрез у саобраћају.
Раније ове седмице снијег је пао и на планинама, а хладан ваздух најављивао је управо зимску идилу каква се данас може видјети у овом граду.
Према прогнози Snow Report-а, падавине се очекују и током вечери, док ће се температуре кретати око нула степени Целзијуса.
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