Аутор:АТВ редакција
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Инспектори СИПА били су у петак у Градској управи Бијељина због мурала посвећених генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу.
Из Градске управе су потврдили да јих је СИПА посјетила због мурала насликаних на стадиону у Дворовима и на локацији иза такозваних "Бијелих зграда".
Навели су да СИПА у овом случају поступа по налогу Окружног јавног тужилаштва.
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