Аутор:АТВ редакција
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За 104 мјештанина села Миросавци која су усташе убиле у новембру 1941. године, данас је служен парастос у селу Пукиш код Лопара.
Милутин Тешановић, публициста и истраживач страдања српског становништва током Другог свјетског рата на подручју Мајевице, Подмајевице, Посавине и Семберије, рекао је да је страдање мјештана Миросаваца једна од најужаснијих прича, будући да је за два дана убијено 70 одсто становника тог села.
"На Мратиндан 1941. године је практично почела `дијагонала зла`, када је убијено 52 људи, већ сутрадан 154, а наредног дана је убијено 219 лица у селима широм регије", навео је Тешановић.
Тешановић је напоменуо да је веома битно да се знају имена жртава да не би дошло до заборава, али и имена злочинаца, будући да само бројеви често доводе до манипулација.
У Меморијалном центру "Стара Вода" освештан је и велики Часни крст, а служен је и парастос за погинуле мјештане Пукиша у Другом свјетском рату, као и погинуле борце овог села у Одбрамбено-отаџбинском рату.
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На празник Светог Стефана Дечанског – Мратиндан обиљежена је преслава филијалног храма у Пукишу.
У куполи храма који је посвећен Светом Сисоју осликана је фреска са ликовима који симболизују 104 миросавачка мученика, преноси Срна.
Парох бузекарски Немања Јокић рекао је да су пострадали мученици дали животе за спасење оних који остају на просторима Епархије зворничко-тузланске.
"Надам се да ћемо у Господу Богу бити сви благословени и да никада нећемо њихове жртве заборавити, а да ће мјеста на којима подижемо споменике и њихова имена свједочити будућим генерацијама", поручио је Јокић.
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