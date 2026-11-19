Велике количине кише поплавиле су улице Гацка, а на магистралном путу према Билећи саобраћај се отежано одвија због одрона.

"Није нигдје критично, има појава одрона, али очекујемо још, јер је сада почео дувати јак вјетар. Највећи проблеми се стварају на М20, гдје нам вода доноси материјал са путева, као и споредних градских улица. На терену су машине и путарска екипа. Обилази се свака дионица, како би се одрони отклонили на вријеме", рекао је за АТВ Благоје Милошевић из "Херцеговина путева".