Снијег западао и на Јахорини

Аутор:АТВ редакција
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На Романији и Јахорини вечерас је почео да пада снијег.
Сњежне падавине се спуштају и у ниже крајеве, па тренутно пада и на Хан Пијеску и Палама.
Након кише, која је падала током дана на овом подручју, вечерас је на планинама, због ниске температуре ваздуха почео да пада снијег, преноси Срна.
Снијег се не задржава на тлу, а према прогнозама, падаће и наредних дана.
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