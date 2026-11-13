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Снијег западао и на Јахорини

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АТВ редакција
13.11.2026 21:37

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снијег мраз зима падавине сусњежица
Фото: Pexels/ Eva Bronzini

На Романији и Јахорини вечерас је почео да пада снијег.

Сњежне падавине се спуштају и у ниже крајеве, па тренутно пада и на Хан Пијеску и Палама.

Након кише, која је падала током дана на овом подручју, вечерас је на планинама, због ниске температуре ваздуха почео да пада снијег, преноси Срна.

Снијег се не задржава на тлу, а према прогнозама, падаће и наредних дана.

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Тагови :

Снијег

Романија

Јахорина

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