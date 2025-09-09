Logo
Спорт у Бијељини "пуштен низ воду"

Извор:

АТВ

09.09.2025

20:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због изостанка финансијске подршке града двоструки шампион БиХ, Одбојкашки клуб Радник из Бијељине одустаје од такмичења у Премијер лиги за сезону 2025/26. Дуг од свега 50.000 KМ означен је као „срамота друштва“, јер један од најтрофејнијих клубова у земљи остаје без мјеста у елитном рангу.

„Били смо принуђени да одустанемо од такмичења у Премијер лиги БиХ за сезону 2025/26. Јасно је свима да ми морамо дијелити судбину свих (или бар велике већине) спортских колектива у Бијељини који су ослоњени на буџет града. Ситуација у којој се налази спорт у нашем граду треба да забрине све, без обзира на страначку припадност.Kао и претходних година, и ове године смо свјесно ушли у други дио сезоне без финансијске подршке града. "Изгурали" смо је личним позајмицама, кредитом и одгођеним плаћањем обавеза, уз максимално разумијевање добављача/повјерилаца, као и наших играча" написали су из клуба.

Исту судбину дијели и КМФ „Радник Бет Оле“. Већа борба се већ двије године одвија изван терена.Настављају такмичење у Првој лиги РС.

“Најбоље рјешење било је иступање из Премијер лиге и наступ наше екипе у Првој лиги Републике Српске. Морам нагласити да је износ који смо добијали од стране градске управе тек неких једна трећина, око 35% средстава. Други дио смо обезбјеђивали преко спонзора, разних конкурса на које се пријављујемо и слично. Међутим, и када та једна трећина закасни – ми се нађемо у великом проблему", рекао је Мирза Јунузовић, КМФ „Радник Бет Оле“.

1 800 000 КМ буџет је Града предвиђен за спорт. Ипак на својим рачунима спортски клубови не виде ништа сем нуле.

„Ниједна једина марка није исплаћена спортским клубовима, нити индивидуалним спортистима. Ово је очигледно блокирање финансирања спорта у Семберији. Поготово ако узмемо у обзир да није ријеч само о првих шест мјесеци. Ево, кренуо је септембар. Фудбалски клубови нису добили ниједну једину марку. Првенство је увелико у току – треба платити судије, треба платити котизацију. Заиста, ово је једна, слободно могу да кажем, дилетантска политика градске управе када је у питању извршење буџета", рекао је Александар Остојић, шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини Града Бијељина.

И док је евидентно да је спорт у Бијељини пуштен „низ воду“, један од пројеката на које је поносан градоначелник је почетак изградње спортске сале. Прва фаза је започета, за другу је већ рекао да нема пара, а како ствари стоје неће бити ни публике.

Изградња спортске дворане у Бијељини кренула је негдје у јуну, а обећања су да ће све бити готово до краја године. Колико је то реално, довољно је један поглед на градилиште па да свако сам закључи. Улагања града у спорт ове године, према њиховим ријечима, своде се на – нула марака. Ко ће онда уопште имати користи од дворане и коме је намијењена – питања су на која одговор још нисмо добили. Ни од градоначелника, ни од градске управе.

