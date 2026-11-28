Аутор:АТВ редакција
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Прошло је седам мјесеци од посљедњих поплава када је под водом било више од 450 стамбених објеката. Свака јача киша и данас је разлог за страх, а за мјештане Тукова и непроспаване ноћи.
Прошло је седам мјесеци од посљедњих поплава када је под водом било више од 450 стамбених објеката. Свака јача киша и данас је разлог за страх, а за мјештане Тукова и непроспаване ноћи. Насипи на обали Сане штитили су дио домаћинстава. Ипак мјештани упозоравају да проблем није могуће ријешити без продубљења корита и наставка насипа према Брезичанима.
„Мислим да би требао мање поплаве да спријечи, али овдје без продубљивања корита Сане нема рјешавања питања поплава. И продужетак насипа од моста према Брезичанима. Једино то може ријешити поплаве у Туковима“,
„Било је опасно, било је опасно стварно сада хоће ли бити немам појма. Углавном, било је опасно, сад су направили тај зидић па јамда неће ниша бити“, кажу грађани.
Први степен приправности проглашава се када водостај Сане достигне 420 цм. Из Цивилне заштите поручују, да свакодневно прате стање, и да за сада нема разлога за бригу.
„Мислим да грађани не би требали да се брину за сада, пратимо свакодневно ситуацију. Кажем добро је ово што је урађен парапетни зид, у насељима Тукови и Гомјеница. Ријека Сана се треба продубити, мост у Брезичанима односно корито ријеке Сане је проширено за сада, али не можемо бити сигурни 100%", рекао је Мирослав Крнета, шеф Одсјека Цивилне заштите града Приједора.
Они који се први нађу на терену, кажу да у сарадњи са Цивилном заштитом прате прогнозе и обилазе критичне тачке, те да су у сваком тренутку спремни уколико водостај крене да расте.
„Пратимо метеоролошку ситуацију, пратимо упозорење хидрометеоролошког завода Републике Српске. Спремамо се адекватно, стање на терену односно вршимо обиласке у координацији са Цивилном заштитом, предлажемо мјере и излазимо на терен ако не то потребно", рекао је Небојша Миљуш, старјешина у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Приједор.
Када излије из корита, Сана не прашта, у шта су се Приједорчани увјерили више пута у посљедњих 12 година. Свака нова киша исто питање, шта је урађено како би били безбједни?
2014. годину приједорчани памте по поплавама. Тада је више од пет хиљада домаћинстава било под водом. 2019. године исти сценарио. 2025. истини сценарио. 2026. година такође је донијела поплаве. Тада је више од 400 домаћинстава било под водом. Након поплава у марту 2026. године почело се са пројектима за заштиту града од поплава. Који су пројекти завршени, који су планирани и шта грађани могу да очекују и имају ли разлога за страх била су питања која смо упутили надлежнима, али на наша питања нисмо добили одговор“
До сада је у пројекат одбране града од поплава уложено више од седам милиона марака. Иако, како тврде, за сада нема разлога за бригу, потпуно сигурни мјештани ових насеља биће када се све планиране мјере приведу крају.
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