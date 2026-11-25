Аутор:АТВ редакција
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Скупштина општине Станари прекинула је вечерас засједање током расправе о кадровским рјешењима, након што је пристигла дојава о постављеној експлозивној направи, изјавио је Срни предсједник локалног парламента Здравко Јотић.
Јотић је рекао да је у току контрадиверзиони преглед објекта.
Он је најавио да ће рад сједнице бити настављен у законом предвиђеном року.
Јотић је подсјетио да је за вечерас заказао наставак 15. редовне сједнице локалног парламента, која је прекинута 26. октобра током тачке о кадровским рјешењима, посљедњој од укупно 19, колико их је уврштено у дневни ред.
Вечерашња сједница почела је у 17.00 часова и на иницијативу Клуба посланика Уједињене Српске изгласано је да буде затворена за јавност.
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