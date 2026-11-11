Штрајк у бијељинском вртићу, радницима спријечен прилаз градоначелнику

Аутор:АТВ редакција
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Радници бијељинског вртића "Чика Јова Змај" су четвртог дана штрајка и протестних шетњи физички спријечени да дођу до градоначелника Љубише Петровића који три године игнорише њихове проблеме и позиве на договор.
"Није нормално да један човјек - градоначелник, може да одлучује о свему, да ради шта хоће, а да нас хиљаду и нешто корисника локалног буџета немамо никаква права. То је срамота и крајњи је тренутак да се нешто деси", рекла је новинарима предсједник Синдикалне организације вртића Адриана Мирић.
Одговор из Кабинета градоначелника за 140 васпитача и других запослених у вртићу који се брину о 900 бијељинских малишана био је да ће разговарати само са Савјетом родитеља, а пренио га је радник са портирнице Градске управе.
"Није коректно да нас истјерују из Градске куће, не видим разлог за овакво поступање, јер ми смо грађани овог града. Наша је борба исцрпљујућа, али истрајаћемо", поручила је Мирићева.
Раднике у штрајку, који се боре за редовност и извјесност исплате зарађених плата, подржао је и директор вртића Славиша Вујановић који је истакао да годинама трпе игнорисање Града као оснивача јавне предшколске установе.
"Имамо ситуацију да вртић прокишњава, а ниједан лимар неће да сарађује са нашом установом зато што зна да ће чекати годину или више за наплату свог рада", рекао је Вујановић и нагласио да је изузетно лош положај цијеле установе, преноси Срна.
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