Суд укинуо мјеру враћања радника мостарског Комуналног на посао

Аутор:АТВ редакција
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Судије Општинског суда у Мостару укинули су привремену мјеру о повратку на посао, и донијело нову којом се отпуштају радници Јавног подузећа Комунално д.о.о.
Раније је Општински суд донио појединачна рјешења којима су наложене мјере које су осигурале повратак радника Службе за нискоградњу овог градског предузећа на посао.
Како пише Бљесак, на рочиштима о привременој мјери, на којима је ЈП Комунално путем свог правног заступника оспоравао првобитну одлуку, поништена је привремена мјера.
У јулу ове године 18 радника Комуналног добило отказ након дисциплинског поступка повезаног с одбијањем рада на подручјима друге радне јединице. Број отпуштених убрзо је повећан на 22.
Почетком октобра 19 радника ЈП Комунално д.о.о. Мостар се вратило на посао на темељу привремених мјера Општинског суда у Мостару.
Али, потом је услиједила нова епизода у којој су радници, према тврдњама мостарског градоначелника Марија Кордића, поновно одбијали радне задатке те долазило и до напада на колеге.
Отпуштени радници своја права сада морају тражити у наставку судског процеса против предузећа.
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