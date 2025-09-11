Туга: Повратничка породица из Мостара остала без крова над главом

Извор:
СРНА
11.09.2025
16:49
Коментари:0
Кућа повратничке породице Бован у мостарском насељу Врапчићи уништена је у невремену које је захватило Мостар, а још није била ни потпуно обновљена откако је девастирана у рату.
Непокретна деведесетчетворогодишњакиња Мирјана Бован, њени син и кћерка остали су без крова над главом и свега осталог јер је олуја дигла кров и обилна киша се сручила у кућу.
Друштво
Данас обиљежавање 111 година од рођења патријарха Павла
Кћерка Гордана рекла је да су ноћас преживјели праву драму, да је кућа у потпуности девастирана и да им је потребан сваки вид помоћи.
"Био ме страх за мајку. Када сам видјела да се из нашег ходника види небо нисам могла себи доћи. Само сам успјела искључити струју у кући", испричала је Гордана.
Како је описала, плафони су од ламперије и то сада пријети да се сруши, страдали су подови и сав намјештај.
Она је навела да је кућа, која је обновљена прије 20 година од хуманитарне помоћи, била дом њеној болесној мајци.
"Жеља моје мајке јесте да овдје гдје је створила породицу и проживјела живот, проведе и посљедње године живота", рекла је Гордана и додала да су мајку морали евакуисати код рођака.
Свијет
Каквом је пушком убијен Чарли Кирк: Има посебан начин рада
Овој породици је хитно потребна помоћ да би обновили све што је порушено и вратили се у своју кућу, јер их је привремено примио рођак који има петоро дјеце и ту се не могу задржати дужи период.
Штету су пријавили градској администрацији.
Све информације о начину помоћи могу се добити на број телефона 066 217 153.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму