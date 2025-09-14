Туристкиња снимила бахату вожњу у Сарајеву: Гдје журиш?

14.09.2025
12:21
Коментари:0
У сарајевском насељу Језеро забиљежен је нови случај бахате вожње, који је само пуком срећом прошао без трагичних посљедица.
На раскрсници код скретања за стадион “Асим Ферхатовић-Хасе”, страна туристкиња која се на мотоциклу зауставила на црвено свјетло забиљежила је сцену која у главном граду БиХ, нажалост, постаје свакодневица. Док је чекала на семафору, с њене лијеве стране великом брзином је пројурио аутомобил, прошавши кроз јасно упаљено црвено свјетло. Возило се потом зауставило свега педесетак метара даље.
Србија
Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе
На срећу, у том тренутку на пјешачком прелазу није било пролазника, па је избјегнута могућа трагедија.
Туристкиња, видно шокирана оним што је видјела, кратко је прокоментарисала: “Гдје журиш? Јесу ли људи глупи? Због таквих се догађају страшне саобраћајне несреће.", преноси Кликс.
@ruaaveder Lowkey pissed because this happened after a lot of bike accidents. I would never understand why civilians risk their and other peoples lives for arriving a second or two earlier at their destination #biketok #bikergirl #bikergirls #bikersoftiktok #balkantiktok ♬ original sound - Ruaa Veder
Најновије
Најчитаније
17
55
17
40
17
39
17
33
17
29
Тренутно на програму