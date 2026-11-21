Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након што је отказан концерт Дина Мерлина у Сплиту, сличан сценарио могао би да задеси и Северину Вучковић.
Против њеног наступа у Тузли, планираног за дочек Нове 2027. године, покренута је петиција којом грађани захтијевају да се концерт откаже, а новац намијењен његовој организацији преусмјери за потребе Универзитетског клиничког центра Тузла.
Иницијатива се појавила непосредно након што је у Хрватској потврђено да Дино Мерлин неће наступити на сплитској Риви, а захтеви покретача петиције у Тузли готово су идентични онима који су претходно упућени градским властима у Сплиту.
Свијет
Падаће 24 сата: Најављено више од 80 центиметара снијега
Петиција је објављена на платформи "Peticijeonline.com", а као њен аутор наведен је Екрем Ћурић. У обраћању Градској управи Тузле, потписници су јасно изнијели шта захтијевају.
"Ми, долепотписани грађани Тузле и Босне и Херцеговине, овим путем упућујемо захтјев за отказивање најављеног новогодишњег концерта пјевачице Северине Вучковић у нашем граду", наводи се на почетку петиције.
У наставку се објашњава да потписници сматрају да одржавање овог догађаја није у интересу грађана Тузле и захтијевају да се јавни новац намењен концерту преусмјери на Универзитетски клинички центар Тузла, за набавку новог ПЕТ/ЦТ уређаја.
"Позивамо све суграђане који подржавају овај захтјев да својим потписом дају допринос овој иницијативи", поручују покретачи.
Северинин наступ планиран је за 31. децембар на Тргу слободе у Тузли, а вриједност уговора за музички програм новогодишњег дочека износи 230.000 конвертибилних марака (око 117.600 евра) без ПДВ-а.
Србија
Вучића питали зашто је видно смршао: Ово је његов одговор
Туристичка заједница Града Тузла закључила је уговор са Агенцијом Зеус из Тузле још 2. јуна ове године. За разлику од случаја у Сплиту, гдје уговор са Дином Мерлином није био потписан, у Тузли је посао већ уговорен, што би могло да представља додатну препреку за евентуално отказивање наступа.
Због тога би евентуално одустајање од концерта захтијевало и разматрање већ преузетих уговорних обавеза, као и могућих финансијских посљедица.
Ипак, у цијелој причи постоји један важан детаљ. ПЕТ/ЦТ уређај, за чију набавку покретачи петиције траже да се издвоји новац намијењен концерту, већ је испоручен Универзитетском клиничком центру Тузла.
Како је раније објавио "РТВ Слон", први апарат ове врсте стигао је у УКЦ 25. септембра ове године, у оквиру пројекта вриједног око 9,2 милиона конвертибилних марака.
Након испоруке настављени су радови на инсталацији, припреми простора и обуци здравственог особља. Међутим, према посљедњим информацијама које је објавио овај медиј, није било потврде да је уређај почео са редовним клиничким радом.
Свијет
Мушкарац из БиХ умро од тровања - откривен идентитет
ПЕТ/ЦТ дијагностика посебно је значајна за онколошке пацијенте јер омогућава прецизније утврђивање проширености болести, као и праћење резултата лијечења.
Иако је уређај већ набављен, то не значи да су све потребе здравственог система у Тузли ријешене. Ипак, чињеница да је конкретна набавка на коју се позивају потписници петиције већ реализована отвара питање да ли су покретачи иницијативе упознати са тим.
Петиција против Северининог наступа покренута је у тренутку када је случај Дина Мерлина у Сплиту добио епилог. Више од 20.000 грађана потписало је захтјев за отказивање његовог концерта и преусмјеравање новца за набавку ПЕТ/ЦТ уређаја за Клинички болнички центар Сплит.
Градоначелник Сплита Томислав Шута потом је саопштио да неће потписати уговор за Мерлинов наступ, планиран за 30. децембар на Риви.
Након одлуке градских власти огласио се и тим босанскохерцеговачког пјевача, који је најавио ангажовање међународног правног тима и разматрање могућих правних корака због, како су навели, репутацијске штете нанијете уметнику.
Међутим, разлика између два случаја: у Сплиту уговор није био потписан, док је у Тузли уговор за новогодишњи музички програм закључен још почетком јуна.
Ова ситуација поново је отворила питање оправданости трошења јавног новца на велике музичке догађаје, посебно у друштву у којем се грађани често организују како би прикупљали новац за лијечење обољелих.
Један дио јавности сматра да би потребе здравственог система морале да имају предност и да је новац за скупе концерте боље усмјерити у болнице и медицинску опрему.
Друштво
Петоро дјеце остало без оца: Полицајци прикупили помоћ за породицу Лопатић
Са друге стране, поставља се и питање шта је са младима и породицама који немају могућност да себи приуште путовања, скупе новогодишње аранжмане или прославе у другим градовима. За њих бесплатан концерт на градском тргу представља прилику да Нову годину дочекају уз музику и забаву, без додатних трошкова.
Велики концерти могу да привуку посјетиоце из других градова, који током боравка троше новац у ресторанима, кафићима, продавницама и смјештајним објектима. Ипак, да би се процијенило колико такав догађај заиста доприноси локалној економији, неопходни су конкретни подаци о посјети, потрошњи и укупним трошковима организације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
15 ч4
Градови и општине
1 д1
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму