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У Болници ''Србија'' шест доктора наставља свој професионални развој

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02.10.2026 14:01

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Фото: Facebook/Screenshot

У Болници "Србија" данас је одржан састанак директора ове установе, Небојше Шешлије и замјеника директора др Ђорђа Пејића са шест младих доктора медицине

Од њих су четири љекара медицине добила специјализације, док ће два доктора свој професионални пут за сада наставити као љекари секундарци, уз могућност даљег стручног усавршавања.

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Четворо младих доктора медицине који су добили је специјализације су др Дијана Продановић и др Ана Елез, специјализанти интерне медицине, др Лазар Ивановић, специјализант гинекологије и акушерства и др Ана Чампара Мркаја, специјализант клиничке биохемије.

Овим је омогућено да специјализанти наставе свој професионални пут и додатно унапређују знања и вјештине у областима за које су се опредијелили.

Љекари секундарци су др Марија Благојевић и др Весна Кариклић.

Током састанка разговарано је о њиховом будућем раду, стручном усавршавању и значају младих љекара за даљи развој и унапређивање услуга у Болници "Србија".

Замјеник директора др Ђорђе Пејић истакао је значај улагања у младе љекаре, нагласивши да је њихов професионални развој један од важних предуслова за даљи развој и унапређивање рада здравствене установе.

"Пред вама је период у којем ћете имати прилику да учите, усавршавате се и стичете нова искуства. Наша установа ће вам пружити подршку на том путу, а од вас очекујемо посвећеност, одговорност и спремност. Ми као ваши надређени, а прије свега као старије колеге смо ту да вам помогнемо и усмијеримо у вашем даљем професионаблном развоју. Наравно наша врата су увијек отворена за вас како би вам дали савјет или одговор на ваша питања", нагласио је др Пејић.

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Директор Болнице "Србија" Небојша Шешлија поздравио је све љекаре и пожелио им добродошлицу у нашу установу.

"Драго ми је што сте изабрали нашу установу за наставак каријере и што су се ваше жеље поклопиле са нашим планом и програмом специјализације. Имаћете подршку установе увијек, за све едукације и професионална усавршавања, а од вас очекујемо да знање и искуства која будете стицали примјењујете у свакодневном раду и пружању здравствене заштите нашим пацијентима", истакао је директор Болнице "Србија".

Долазак шест младих љекара представља додатно кадровско оснаживање Болнице "Србија" и још један корак у стварању квалитетног, стручног и перспективног кадра.

Болница "Србија" наставиће да улаже у младе љекаре, њихово стручно усавршавање и професионални развој, стварајући услове да своје знање ии вјештине граде управо у нашој установи и да буду важан дио њеног развоја.

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Тагови :

Болница Србија

Источно Сарајево

Небојша Шешлија

Доктор

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