У Броду прва функционална Слободна зона у Српској

Аутор:Биљана Стокић
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„Скај адаптер“ је прва компанија која послује у Слободној зони Брод. То им доноси бројне погодности, бржи промет робе и смањење трошкова пословања. Између осталог, то значи и да камиони који долазе са границе више неће ићи на терминал. Долазе директно у круг предузећа.
„Ту скраћујемо једно 3-4 сата чекања. Друго, смањује се финансијско оптерећење, пошто због плаћања царинских дажбина приликом увоза имамо резервисаних око милион марака стално“, рекао је директор „SCAI adapter“ Брод, Дејан Симиџија.
Тај новац сада одмах може бити уложен у проширење и унапређење производње. А „Скај адаптер“ производи металне подлошке за аутомобилску индустрију. Почели су 2006. са 35 запослених. Данас имају 230 радника.
Скај адаптер уложиће три милиона марака у изградњу нове производне хале и набавку машине. Ова инвестиција требало би да донесе и нова радна мјеста овдје у Броду. На тому кажу неће стати. Улагања најављују и за наредну годину.
А инвестиција би наредне године могла нарасти на чак седам милиона марака. Све је то могуће управо захваљујући бројним погодностима за инвеститоре у Броду. Слободна зона је тек једна од олакшица.
„Наша компаративна предност јесте граница са Европском унијом. Ми смо у првом реду и свакако наша бесцаринска зона налази се на 300 метара од граничног прелаза. Значи привредник који извози у Европу може да оснује своје правно лице овдје, користи бенефите и брзину коју доноси бесцаринска зона, може много једноставније да увози репроматеријал и да пласира своје производе назад на тржиште ЕУ“, рекао је начелник општине Брод, Милан Зечевић.
Статус слободне зоне раније су добили Требиње и Градишка, али Брод је први завршио процедуру неопходну за почетак рада. То је и те како значајно за привредни развој Српске.
„Оно што нам преостаје јесте да видимо шта је то што још можемо учинити да Слободне зоне буду још привлачније. Мислим да интензивно треба радити на измјени Правилника о начину примјене Правилника о обрачуну ПДВ-а кад су у питању енергенти“, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ, Сташа Кошарац.
Слободна зона Брод састоји од три одвојене цјелине. А инвеститори су и те како заинтересовани да послују управо ту. Само на претходној сједници локалног парламента покренута је процедура за продају осам парцела намијењених привредним улагањима, од којих се дио налази и у Слободној зони Брод.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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