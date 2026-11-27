Аутор:АТВ редакција
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Предузећа "Илиџа путеви" и Јавно комунално предузеће "Комил", која су са општином Источна Илиџа закључила уговоре о зимском одржавању путева, извршила су све припреме, обезбиједила потребну механизацију, раднике и посипни материјал уочи најављеног снијега.
Директор предузећа "Илиџа путеви" Душан Дрљача рекао је Срни да је сва механизација предвиђена тендерском документацијом спремна, као и радници и потребне количине соли и осталог репроматеријала за одржавање путева током зимске сезоне.
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"Спремно је и људство, а ријеч је о радницима запосленим у нашем предузећу. Обезбиједили смо и одређене количине соли и осталог репроматеријала неопходног за зимско одржавање, тако да неће бити проблема", истакао је Дрљача.
Он је навео да је предузеће и ове године уложило у обнову механизације, па су тако набављена два нова посипача за камионе, као и нова опрема за комбиноване машине.
Дрљача је указао да набавку нове механизације донекле отежава чињеница да су уговори о зимском одржавању путева једногодишњи, због чега предузећа немају дугорочну извјесност у погледу ангажмана.
Према његовим ријечима, "Илиџа путеви" су задужени за зимско одржавање подручја мјесних заједница Војковићи и Касиндо, као и дијела Младица.
Дрљача је навео да је ријеч о око 180 километара улица, напомињући да су у питању углавном мање улице и да се тачан податак о дужини одржаваних саобраћајница налази у општинској документацији.
Директор Јавног комуналног предузећа "Комил" Ђорђе Челик рекао је Срни да је ово предузеће за предстојећу зимску сезону задужено за одржавање подручје мјесне заједнице Добриња, што обухвата локалне путеве, пјешачке стазе и паркинг-просторе, те да је све спремно.
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Он је појаснио да "Комил" одржава око шест километара локалних путева, око 6,5 километара пјешачких стаза и приближно 25.000 метара квадратних паркинг-простора, који се углавном налазе у урбаној зони.
Осим саобраћајница и паркинга у Добрињи, у надлежности овог предузећа је и чишћење паркинг-простора код Државног затвора у Војковићима, Болнице "Србија" у Касиндолу и испред зграде општине Источна Илиџа.
"Одржавамо и шеталиште 'Др Миодраг Лазић', као и тротоаре уз јавне институције, прије свега уз Основну школу 'Петар Петровић Његош' и вртић у насељу Старосједилаца. То је дио посла који смо ове године добили уговором са општином", рекао је Челик.
Челик је навео да су у зони одржавања "Комила" и двије значајније саобраћајнице - Улица Иве Андрића, од кружног тока до разграничења са федералним Сарајевом, те дио улице Српских владара, од разграничења до тржног центра "Том".
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