У сриједу 1.300 корисника без струје

Извор:

АТВ

04.11.2025

15:37

Struja, električna energija
Фото: Unsplash

Због радова на расјеци растиња на траси далековода 35 kV „Угљевик-Прибој“, у сриједу 5. новембра 2025. године, без електричне енергије биће корисници са једног дијела Општине Лопаре.

У времену од 8 до 15 часова електричну енергију неће имати око 1300 корисника у насељеним мјестима Прибој, Пељаве, Подгора, Липовица, Бријест и Мумбашићи.

Молимо кориснике наше дистрибутивне мреже са овог подручја за разумијевање, пошто су најављени радови од великог значаја за квалитетну испоруку електричне енергије у предстојећим зимским условима.

