У сриједу 1.300 корисника без струје

Због радова на расјеци растиња на траси далековода 35 kV „Угљевик-Прибој“, у сриједу 5. новембра 2025. године, без електричне енергије биће корисници са једног дијела Општине Лопаре.
У времену од 8 до 15 часова електричну енергију неће имати око 1300 корисника у насељеним мјестима Прибој, Пељаве, Подгора, Липовица, Бријест и Мумбашићи.
Молимо кориснике наше дистрибутивне мреже са овог подручја за разумијевање, пошто су најављени радови од великог значаја за квалитетну испоруку електричне енергије у предстојећим зимским условима.
