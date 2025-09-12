Logo
У Српској 3.500 потрошача без струје

Извор:

СРНА

12.09.2025

09:29

Коментари:

Struja, električna energija
Фото: Unsplash

У Лопарама ће у нед‌јељу, 14. септембра, 3.500 потрошача бити без електричне енергије током радова "Електропреноса БиХ" и "Електро-Бијељине".

Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у насељеним мјестима Лопаре, Мачковац, Тобут, Козјак, Јабланица, Пипери, Брусница, Веселиновац, Вукосавци, Површнице и Поток, најављено је из "Електро-Бијељине".

"Радници `Електропреноса БиХ` изводиће радове у трафостаници `Лопаре` због чега ће `Електро-Бијељина` прилагодити своје активности и урадити годишњи ремонт припадајућих далековода са тог подручја", најављено је из овог дистрибутивног предузећа.

Електричну енергију неће имати потрошачи који се снабдијевају са далековода "Лопаре", "Термал", "Тобут", "Мачковац", "Шибошница" и "Горња Тузла".

Струја

Лопаре

