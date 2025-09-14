Уочи Дана српског јединства: Тробојке на лед дисплејима у градовима широм Српске

14.09.2025
18:40
Коментари:0
Тргови, улице, зграде институција и значајније раскрснице у Бањалуци и Бијељини украшене су тробојкама Републике Српске и Србије, које свијетле на лед дисплејима поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
У Бањалуци су у знаку српских застава Господска улица, Трг Крајине, источни и западни транзит и многа друга мјеста, док је у Бијељини украшена улица Гаврила Принципа и центар града.
Прослави Дана српског јединства придружују се и остале локалне заједнице у Републици Српској.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.
Ове године ће Дан српског јединства, слободе и националне заставе бити прослављен у Гаџином Хану, родном граду најпознатијег солунца Драгутина Матића, преноси Срна.
