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Служба цивилне и противпожарне заштите општине Јабланица упозорила је становнике на могућност поплава, бујица и клизишта на сливном подручју ријеке Неретве због најављених обилних падавина.

Упозорење се односи за наредна два дана, када се очекује врхунац воденог таласа. Економија Затвара се позната пивара након 347 година рада: Гајба на распродаји кошта свега 5 евра Из општине Јабланица позвали су становништво на повећан опрез, посебно оне који живе уз водотокове и на подручјима подложним плављењу и клизиштима, преноси Срна. Грађанима је препоручено предузимање превентивних мјера заштите, избјегавање кретања у близини набујалих водотокова и преласка преко поплављених саобраћајница, те праћење службених обавјештења надлежних институција.

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