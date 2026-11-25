Аутор:АТВ редакција
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Контрадиверзиони преглед је показао да је лажна дојава о постављеној минско-експлозивној направи у згради у којој се одржавала сједница Скупштине општине Станари, потврђено је Срни из добојске Полицијске управе.
Из полиције су истакли да током контрадиверзионог прегледа није пронађена безбједносно интересантна направа, те да је о свему наведеном обавијештен дежурни тужилац.
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Стигла дојава о бомби, прекинута сједница Скупштине Станара
Скупштина општине Станари прекинула је вечерас засједање током расправе о кадровским рјешењима, након што је пристигла дојава о постављеној експлозивној направи, изјавио је раније Срни предсједник локалног парламента Здравко Јотић.
Он је најавио да ће рад сједнице бити настављен у законом предвиђеном року.
Вечерашња сједница почела је у 17.00 часова и на иницијативу Клуба посланика Уједињене Српске изгласано је да буде затворена за јавност.
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