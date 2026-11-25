Аутор:АТВ редакција
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Квалитет ваздуха јутрос је нездрав у Лукавцу, Живиницама, Бањалуци, Илијашу и Какњу, подаци су организације "Еко-акција".
Индекс квалитета у Лукавцу износи 184, Живиницама 175, Бањалуци 169, Илијашу 161 и Какњу 156.
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Нездрав ваздух може изазвати појаву појачаних симптома и интензитета болести код лица са болестима срца и дисајних органа, попут астме, док би остали становници могли почети осјећати негативан утјецај загађења на здравље.
Због тога је потребно да плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе смање било какве вањске физичке активности, док би продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали.
Нездрав за осјетљиве групе је ваздух у Вогошћи, Сарајеву, Зеници, Травнику, Високом, Тузли, Добоју и Приједору, док је у Тешњу и Хаџићима умјерено загађен, преноси Срна.
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На осталим локацијама на којима се врше мјерења, међу којима су Требиње и Мостар, квалитет ваздуха јутрос је добар.
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