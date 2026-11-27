Аутор:АТВ редакција
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Олимпијски центар "Јахорина" вечерас ће званично отворити зимску туристичку сезону концертима регионалних музичких звијезда Жељка Јоксимовића и Аце Пејовића, док се почетак скијања на стазама очекује у првој половини децембра, најавили су данас из овог центра.
Генерални директор Олимпијског центра "Јахорина" Игор Жиљак истакао је да је циљ да ова планина поново буде у центру регионалних дешавања, а за вечерас је припремљен музички програм.
Жиљак је навео да су претходних дана покушали да направе вјештачки снијег, али да им временске прилике нису ишле на руку, због чега је почетак скијашке сезоне помјерен.
"Од сутра поново крећемо са вјештачким осњежавањем и надам се да ћемо у првој половини децембра имати спремне стазе. Све зависи од временске прогнозе, али очекујем добру сезону и настојаћемо да надмашимо прошлогодишњих 140 скијашких дана", рекао је Жиљак на конференцији за новинаре поводом почетка зимске сезоне.
Јоксимовић је изразио задовољство што поново наступа на Јахорини, истичући да га увијек радује напредак ове планине као туристичке дестинације, преноси Срна.
Градови и општине
Снијег западао и на Јахорини
"Вјерујем да ћемо Ацо и ја вечерас направити ноћ за памћење, а можда и праву снијежну мећаву", рекао је Јоксимовић у шаљивом тону, подсјећајући да је приликом његовог претходног наступа на Јахорини било снијега.
Пејовић је рекао да га за Јахорину вежу лијепе успомене и да је његов долазак на ову планину постао готово традиционалан, па се радује вечерашњем дружењу са публиком.
Он је подсјетио и на сарадњу са Јоксимовићем на музици за филм "Тома", наводећи да су њих двојица и приватно велики пријатељи, те да се нада да ће у будућности бити још заједничких музичких пројеката.
На Јахорини ће сутра наступити свјетски позната манекенка Наоми Кембел, која ће посјетиоцима приредити музички наступ за ди-џеј пултом.
Наступ је најављен за 22.00 часа, а планирано је да исте вечери наступи и Никола Роквић.
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