Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На магистралном путу М-17, на дионици Сутина – Врапчићи, на улазу у Мостар, дошло је до излијевања воде на коловоз, због чега се саобраћај одвија успорено и отежано.
Возачима који се крећу овом фреквентном дионицом магистралног пута препоручује се појачан опрез, смањење брзине кретања и прилагођавање вожње тренутним условима на путу.
Хроника
Огласила се полиција о превртању камиона код Бањалуке
На видеоснимцима достављеним порталу Црна-Хроника видљиве су велике количине мутне воде која се великом снагом слијева на магистрални пут у непосредној близини бензинске пумпе.
Вода је прекрила знатан дио коловоза, а поједини возачи покушавају проћи кроз поплављени дио саобраћајнице.
Овакви услови представљају додатну опасност за учеснике у саобраћају због могућности губитка контроле над возилом.
Возачима се савјетује да избјегавају пролазак кроз дубље наносе воде, одржавају сигурно одстојање и буду посебно опрезни.
Друштво
Могућа обустава пензија у Српској: Корисници имају једну обавезу
За сада нема информација о евентуалној материјалној штети, као ни о томе када ће се стање на овој дионици нормализовати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму