Захваљујући ангажовању радника, ХЕ Вишеград спремна за производњу

Аутор:АТВ редакција
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У ХЕ Вишеград успјешно је одрађен планирани годишњи ремонт, након чега је електрана поново враћене у погон. Машине су прошле све неопходне тестове и провјере, чиме је потврђена њихова исправност и спремност за рад.
"Сви тестови прије враћања машина и стављања на располагање су уредно и позитивно прошли. Тако да су поново све три машине на мрежи", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Захваљујући добром раду запослених у ХЕ Вишеград планирани годишњи ремонт је добро спроведен, каже Андрић.
Према његовим ријечима, у ХЕ Вишеград спремно дочекују количине воде које Дрина донесе.
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