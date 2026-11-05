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Захваљујући ангажовању радника, ХЕ Вишеград спремна за производњу

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АТВ редакција
05.11.2026 11:16

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Фото: АТВ

У ХЕ Вишеград успјешно је одрађен планирани годишњи ремонт, након чега је електрана поново враћене у погон. Машине су прошле све неопходне тестове и провјере, чиме је потврђена њихова исправност и спремност за рад.

"Сви тестови прије враћања машина и стављања на располагање су уредно и позитивно прошли. Тако да су поново све три машине на мрежи", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Захваљујући добром раду запослених у ХЕ Вишеград планирани годишњи ремонт је добро спроведен, каже Андрић.

Према његовим ријечима, у ХЕ Вишеград спремно дочекују количине воде које Дрина донесе.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Дарко Андрић

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