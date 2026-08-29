Замирисао чобанац у срцу Брода: Више од 100 екипа на јубиларном Гастро фесту

Аутор:Биљана Стокић
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Чобанац је замирисао у срцу Брода. Више од 100 екипа у Градском парку припремало је ово традиционално јело свако по свом рецепту и на свој начин. Најбољи је, причају мајстори, чобанац који се полако крчка, уз ватру, котлић и добро друштво.
„Свако има неку своју тајну. Кад узмемо прво мјесто, онда ћемо рећи која је то тајна“, поручио је такмичар из Добоја Боро Марић.
„Ми кувамо чорбу од малих ногу. Ходамо по шуми, планинари смо, беремо и скупљамо гљиве, тако да смо веома искусни у припремању свих јела“, рекао је такмичар из Брода Синиша Чивчић.
Док мирише чобанац, маме и домаћи производи. Пазаром су задовољни и пчелари.
„Овакве манифестације значе много јер суграђани овдје могу да купе прави домаћи мед директно од пчелара“, рекао је пчелар из Брода Боро Јелић.
Управо богата понуда, али и добра атмосфера, на „Гастро фесту“ из године у годину окупљају све више људи. Манифестација је израсла у својеврсни фестивал хране, пића и народних рукотворина.
„Прије свега, циљ је дружење, окупљање људи на једном мјесту, очување традиције, обичаја и кулинарских умијећа нашег краја“, истакла је в. д. директора Туристичке организације општине Брод Јелена Петровић.
„Могу са поносом да кажем да смо успјели да направимо препознатљиву манифестацију која на прави начин рефлектује дух нашег народа овдје“, додао је начелник општине Брод Милан Зечевић.
Важно је да промовишемо домаће производе, порука је и званичника Српске, који су се и сами увјерили у богату понуду.
„Домаћи производи, домаћи рецепти и јела која су овдје произведена — свака част свим људима који су се окупили и желе да покажу шта све можемо да постигнемо“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
„Овдје је много људи које познајем, мојих ловаца, риболоваца и комшија. Имамо ту посебну везу кроз дружења, а могу рећи и да је Брод у великој експанзији“, навео је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Томе су допринијела и конкретна улагања. Минић каже да је Влада Српске само у овој години у Брод уложила око шест и по милиона марака. Средства су усмјерена у градски трг, колекторску мрежу, реконструкцију вртића и путну инфраструктуру, а Брод ће ускоро имати и прву функционалну безцаринску зону у Републици Српској.
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