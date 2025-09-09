Logo
Large banner

Завидовићи остају без градског гријања

Извор:

Кликс

09.09.2025

09:06

Коментари:

0
Завидовићи остају без градског гријања
Фото: Printscreen/Youtube/Go Bosnia and Herzegovina

Становници Завидовића ове зиме остаће без услуге даљинског гријања. Како је саопштено из ЈКП "Радник" д.о.о., систем гријања неће бити у функцији због вишегодишњег неодржавања, недостатка улагања у инфраструктуру те инспекцијске забране рада.

Грађани ће, према наводима из саопштења, морати потражити алтернативне начине загријавања својих домова, попут електричних гријалица, пећи на чврста горива или других технички могућих рјешења.

Из ЈКП "Радник" упозорили су кориснике да не врше самоиницијативне захвате на инсталацијама, као што су резање или уклањање цијеви и опреме, јер би то могло проузроковати озбиљна оштећења мреже и довести до материјалне и правне одговорности.

beograd

Србија

Напад ножем у Београду, троје повријеђених

Поручили су и да је у плану модернизација система гријања, укључујући набавку новог котла и обнову застарјеле инфраструктуре, те наглашавају да ће грађани о свим наредним корацима бити благовремено обавијештени.

Управо неисправност котла приликом инспекцијског надзора пресудила је да се забрани његово пуштање у рад с обзиром на то да би могло узроковати немјерљиву штету.

Грађани већ негодују због ове одлуке, а поручили су и да су прошлу сезону скупље плаћали како би се "улагало у инфраструктуру", а сада само три мјесеца до почетка зиме остају без система гријања.

(Кликс)

Подијели:

Тагови:

Завидовићи

grijanje

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner