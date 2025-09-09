Завидовићи остају без градског гријања

Извор:
Кликс
09.09.2025
09:06
Коментари:0
Становници Завидовића ове зиме остаће без услуге даљинског гријања. Како је саопштено из ЈКП "Радник" д.о.о., систем гријања неће бити у функцији због вишегодишњег неодржавања, недостатка улагања у инфраструктуру те инспекцијске забране рада.
Грађани ће, према наводима из саопштења, морати потражити алтернативне начине загријавања својих домова, попут електричних гријалица, пећи на чврста горива или других технички могућих рјешења.
Из ЈКП "Радник" упозорили су кориснике да не врше самоиницијативне захвате на инсталацијама, као што су резање или уклањање цијеви и опреме, јер би то могло проузроковати озбиљна оштећења мреже и довести до материјалне и правне одговорности.
Поручили су и да је у плану модернизација система гријања, укључујући набавку новог котла и обнову застарјеле инфраструктуре, те наглашавају да ће грађани о свим наредним корацима бити благовремено обавијештени.
Управо неисправност котла приликом инспекцијског надзора пресудила је да се забрани његово пуштање у рад с обзиром на то да би могло узроковати немјерљиву штету.
Грађани већ негодују због ове одлуке, а поручили су и да су прошлу сезону скупље плаћали како би се "улагало у инфраструктуру", а сада само три мјесеца до почетка зиме остају без система гријања.
(Кликс)
