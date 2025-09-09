Logo
Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

Извор:

АТВ

09.09.2025

14:49

Коментари:

0
Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

Кантонално тужилаштво у Сарајеву подигло је оптужницу против Ајне Ђукић због убиства своје мајке Васке Сотиров Ђукић, коју је избола ножем.

Злочин се догодио у ноћи између 17. и 18. јуна у њиховом стану у сарајевском насељу Вишњик.

"Мајци која се налазила на угаоној гарнитури у дневном боравку, ножем је нанијела више убодних рана у пређелу грудног коша. У оптужници је поступајућа тужитељица предложила суду продужење притвора Ајни Ђукић. За главни претрес предложено је саслушање шест свједока, шест вјештака и извођење око 50 материјалних доказа", саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Оптужницу је потврдио Кантонални суд у Сарајеву.

Тагови:

Ајна Ђукић

Убиство

ubila majku

Оптужница

