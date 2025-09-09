Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

Извор:
АТВ
09.09.2025
14:49
Коментари:0
Кантонално тужилаштво у Сарајеву подигло је оптужницу против Ајне Ђукић због убиства своје мајке Васке Сотиров Ђукић, коју је избола ножем.
Злочин се догодио у ноћи између 17. и 18. јуна у њиховом стану у сарајевском насељу Вишњик.
"Мајци која се налазила на угаоној гарнитури у дневном боравку, ножем је нанијела више убодних рана у пређелу грудног коша. У оптужници је поступајућа тужитељица предложила суду продужење притвора Ајни Ђукић. За главни претрес предложено је саслушање шест свједока, шест вјештака и извођење око 50 материјалних доказа", саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Оптужницу је потврдио Кантонални суд у Сарајеву.
