Акција ”Игман” у Градишци: Ухапшено четворо, одузето 270 грама дроге

Аутор:Огњен Матавуљ
11.09.2025
14:53
Коментари:0
У акцији ”Игман” градишка полиција ухапсила је Д.К. из Градишке, Б.Г. из Тузле, С.Ђ. и И.Г. из Бањалуке. те пронашла и заплијенила око 270 грама дроге.
У полицији наводе да је акција ”Игман” усмјерена на откривање и сузбијање кривичних дјела из области злоупотребе дрога.
”У оквиру акције извршени су претреси на подручју Градишке и Бањалуке, којом приликом је код Д.К. и Б.Г. пронађено и одузето око 50 грама бијелог прашка налик ”спиду”. У наставку акције претресени су возило и стан који користе С.Ђ. и И.Г. из Бањалуке, при чему је пронађено и одузето око 220 грама ”сканка” и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела”, наводе у ПУ Градишка.
Хроника
Акција полиције у Градишци: Више ухапшених, заплијењена дрога
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се по комплетирању предмета против осумњичених доставе извјештаји о почињеним кривичним дјелима.
Полицијски службеници ПУ Градишка у наредном периоду наствљају рад на предмету.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму