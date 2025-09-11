Logo
Акција ”Игман” у Градишци: Ухапшено четворо, одузето 270 грама дроге

Огњен Матавуљ

11.09.2025

14:53

Дрога заплијењена у акцији ”Игман”
Фото: ПУ Градишка

У акцији ”Игман” градишка полиција ухапсила је Д.К. из Градишке, Б.Г. из Тузле, С.Ђ. и И.Г. из Бањалуке. те пронашла и заплијенила око 270 грама дроге.

У полицији наводе да је акција ”Игман” усмјерена на откривање и сузбијање кривичних дјела из области злоупотребе дрога.

”У оквиру акције извршени су претреси на подручју Градишке и Бањалуке, којом приликом је код Д.К. и Б.Г. пронађено и одузето око 50 грама бијелог прашка налик ”спиду”. У наставку акције претресени су возило и стан који користе С.Ђ. и И.Г. из Бањалуке, при чему је пронађено и одузето око 220 грама ”сканка” и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела”, наводе у ПУ Градишка.

Хроника

Акција полиције у Градишци: Више ухапшених, заплијењена дрога

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се по комплетирању предмета против осумњичених доставе извјештаји о почињеним кривичним дјелима.

Полицијски службеници ПУ Градишка у наредном периоду наствљају рад на предмету.

трговина дрогом

Градишка

ПУ Градишка

хапшење

