Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?

Извор:
Кликс
13.09.2025
10:38
Коментари:1
Предмет против групе “Пантери”, чије чланове хапсе у оквиру аквије “Кавез”, покренут је након што је мушкарац с Вратника пријавио да је претучен и уцјењиван, због чега се обратио полицији.
Из Тужилаштва Кантона Сарајево јутрос су потврдили да је у току велика полицијска акција хапшења чланова ове групе, пише Кликс.
По налогу и под надзором поступајућих тужилаца, истражиоци и Специјална јединица Управе полиције МУП-а КС у сарадњи с Федералном управом полиције (ФУП), СИПА-ом, те МУП-овима Унско-санског и Херцеговачко-неретванског кантона, започели су реализацију акције кодног назива “Кавез”.
“У току су претреси на седам локација на подручју Кантона Сарајево, ХНК и УСК. Очекује се лишење слободе више чланова удружења ‘Пантер’“, саопштено је из Тужилаштва КС.
Како се даље наводи, осумњичени се терете да су заједничким дјеловањем починили кривична дјела насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјена, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома.
Истовремено, истражиоци трагају и за материјалним и дигиталним доказима који се односе на наводне снимке почињене на штету дјеце, преноси Клиx.
У овој сложеној акцији, која је још увијек у току, учествује и Обавјештајно-сигурносна агенција БиХ.
"Да не би било забуне, подсјећамо вас, будући да је оснивач Удружења Пантер, који је саслушан у Тужилаштву одбио сарадњу с овом правосудном институцијом и уједно предати наводни инкриминирајући снимак, истражитељи паралелно раде на проналаску материјалних и дигиталних доказа, укључујући и наводне снимке почињене на штету дјеце", саопштено је из Тужилаштва КС.
Организација „Пантер“ тврди да се бави борбом против педофилије, а јавност је упозната да они на својим друштвеним мрежама објављују снимке премлаћивања наводних педофила који вребају дјецу, преноси Аваз.
Недавно се појавила информација о премлаћивању директора једног сарајевског предузећа. "Аваз" је пренио видео поруку коју је објавио Ахмед Џиновић, вођа организације "Пантер", у којем наводи да је Хасе Тирић директор којег су наводно ухватили у педофилији.
Након тога, Тирић им је потврдио да је истина да су га припадници "Пантера" претукли, али да све остале оптужбе одбацује.
Туча се догодила на Илиџи, 31. августа ове године, а тада су полицијски службеници МУП-а Кантона Сарајево ухапсили шест особа који се доводе у везу са инцидентом који се догодио.
Члан организације "Пантер" Семир Султановић који је био ухапшен недавно, пуштен је на слободу.
Сулејман Дуповац, Аднан Мемишевић, Сенад Полић, Јасмин Рамовић и Тарик Хаџимелић ухапшени су тада због насилничког понашања и угрожавања безбједности, а Султановић због ометања полиције у службеном раду.
