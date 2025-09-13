Акција "Кавез": Ухапшено пет чланова групе "Пантери"

Аутор:Огњен Матавуљ
У оквиру полицијске акције кодног назива "Кавез", ухапшено је пет чланова групе "Пантери“.
Tоком претреса код једног од осумњичених пронађена је дрога и оружје, док истражни органи истовремено трагају за материјалним и дигиталним доказима који се доводе у везу са наводним снимцима на штету дјеце.
Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?
Из Тужилаштва Кантона Сарајево потврђено је да се оснивач Удружења „Пантери“ већ налази на издржавању казне затвора у Бихаћу, због другог кривичног дјела,
