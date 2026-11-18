Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Брчком донио је привремену мјеру којом се од Г.Г. (34) из Брчког одузима 321.825 КМ и 4.850 евра за које се сумња да представљају противправну имовинску корист стечену зеленаштвом и прањем новца.
Привремена мјера је донесена на приједлог тужилаштва. Ради се о новцу који је пронађен у марту 2025. године током реализације полицијске акције „КЕШ“. Приликом претреса стамбеног објекта који је користио осумњичени Г.Г., истражиоци су тада пронашли и привремено изузели поменути новац у различитим апоенима, као и средства комуникације и другу документацију.
Из Тужилаштва појашњавају да је циљ ове судске мјере, изречене у складу са Законом о одузимању незаконито стечене имовине Брчко дистрикта БиХ, да се осумњиченом онемогући прикривање или располагање тим новцем до окончања поступка. Бригу о привремено одузетим средствима сада преузима Стручна служба Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ.
Подсјетимо у акцији "Кеш" ухапшен је Горан Гаврић (34), његову мајка и сестра због сумње да су се дужи временски период бавили зеленаштвом. Према незваничним информацијама осумњичени су годинама посуђивали новац већем броју особа, наплаћујући им незакониту камату. Тачан број оштећених, као и износ за који су оштећени се истражује.
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