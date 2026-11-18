Аутор:АТВ редакција
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Два мушкарца иницијала С.П. (22) и Т.Ш. (28), за којима је била расписана потрага, ухапшени су данас у наставку акције "Пират".
Њих се сумњичи за кривично дјело "Разбојништво у саучешништву".
Акцију су реализовали полицијски службеници Одјељења за имовинске деликте Сектора криминалистичке полиције.
Полиција под надзором КТКС наставља рад на овом предмету.
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Акција "Пират" спроведена је у понедјељак послијеподне у стану у близини Народног позоришта у Сарајеву.
Тада је ухапшена особа иницијала Б.Г. (28), осумњичена за разбојништво те посједовање и омогућавање уживања опојних дрога, а за још четири особе расписана је потрага.
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